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Нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президенту через "досьє Пандори"

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Сантьяго, Вівторок 09 листопада 2021 19:18
Нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президенту через "досьє Пандори" Фото: Президент Чилі Себастьян Піньєра (twitter.com/ELCHIMBOMBODIG1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чилі депутати нижньої палати парламенту підтримали процедуру імпічменту президенту Себастьяну Піньєра після публікації "досьє Пандори". Остаточне рішення з цього питання повинен буде прийняти Сенат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, за пред'явлення Піньєрі звинувачення в корупції проголосували 78 депутатів, що склало необхідний мінімум для підтримки імпічменту. Водночас 67 парламентарів не підтримали цю ініціативу. Дебати в нижній палаті з цього питання тривали майже 22 години.

Остаточне рішення щодо імпічменту Піньєрі повинен буде прийняти Сенат - верхня палата парламенту. Для позитивного рішення з цього питання потрібно дві третини голосів сенаторів, тобто понад 43 парламентаріїв повинні підтримати цю ініціативу.

Нагадавши, процедуру імпічменту президенту Чилі Себастьяну Піньєра запустили у жовтні після опублікованого розслідування міжнародного консорціуму журналістів, що отримав назву "досьє Пандори" (Pandora papers).

Відзначимо, в "досьє Пандори" міститься інформація про офшорні статки президентів, прем'єр-міністрів, членів королівської сім'ї, політиків і мільярдерів. Детальніше про те, що показала витік - у матеріалі РБК-Україна.

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