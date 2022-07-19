Нижняя палата Конгресса США утвердила вступление Швеции и Финляндии в НАТО

По данным издания, 394 депутата проголосовали за принятие резолюции, 18 - против, 19 не голосовали.

Отмечается, что все депутаты, проголосовавшие против вступления Швеции и Финляндии в НАТО принадлежат к Республиканской партии.

Голосование состоялось ровно через два месяца после того, как две скандинавские страны подали заявки на вступление в НАТО.

Отметим, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украине, однако встретили сопротивление со стороны Турции, которая обвинила их в поддержке группировок, которые она считает террористическими.

Уже в прошлом месяце во время саммита НАТО страны подписали соглашение о снятии вето Турции в обмен на обязательства по борьбе с терроризмом и экспорту оружия. Анкара, со своей стороны, заявила, что будет внимательно следить за выполнением соглашения.