Нижняя палата Конгресса США утвердила вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
По данным издания, 394 депутата проголосовали за принятие резолюции, 18 - против, 19 не голосовали.
Отмечается, что все депутаты, проголосовавшие против вступления Швеции и Финляндии в НАТО принадлежат к Республиканской партии.
Голосование состоялось ровно через два месяца после того, как две скандинавские страны подали заявки на вступление в НАТО.
Отметим, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украине, однако встретили сопротивление со стороны Турции, которая обвинила их в поддержке группировок, которые она считает террористическими.
Уже в прошлом месяце во время саммита НАТО страны подписали соглашение о снятии вето Турции в обмен на обязательства по борьбе с терроризмом и экспорту оружия. Анкара, со своей стороны, заявила, что будет внимательно следить за выполнением соглашения.
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