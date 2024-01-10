Нижня палата парламенту Італії підтримала продовження військової підтримки України

Резолюція зобов'язує уряд "продовжувати підтримувати, відповідно до взятих зобов'язань і того, що буде узгоджено в рамках НАТО і ЄС, а також на міжнародних форумах, до яких належить Італія, українську владу, в тому числі шляхом передачі військових засобів, матеріалів та обладнання".

Резолюція була підтримана 195 голосами. Зокрема 50 депутатів виступили проти, а 55 - утримались.

Як відзначив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, підтримка України залишається сильною й абсолютно незмінною, у зв'язку з чим було б "стратегічною і політичною помилкою зробити крок назад зараз". Водночас допомога продовжуватиметься до тих пір, доки не припиняться російські атаки.

"Труднощі України можна пояснити наявністю величезних мінних полів. За оцінками української розвідки, існує понад 8 мільйонів мін, які росіяни використовують для захисту своїх позицій", - заявив Кросетто.

Міністр оборони нагадав про те, що після семи пакетів допомоги, нещодавно було дано "зелене світло" на відправку восьмого траншу обладнання, матеріалів і систем до Києва.

Допомога Італії Україні

У грудні 2023 року уряд Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Це рішення повинен був підтримати парламент країни.

Тим часом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав Європейський союз до формування власної армії, яка б відігравала роль у підтримці миру, а також запобігала б конфліктам.