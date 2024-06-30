У Нижньому Новгороді сталася потужна пожежа на складі, повідомляють про вибухи

Зазначається, що площа пожежі на складі склала близько тисячі квадратних метрів.

Над палаючим об'єктом піднявся високий стовп диму, який можна спостерігати за багато кілометрів.

В місцевих пабліках повідомляли, що палають цистерни з лакофарбовими матеріалами. Крім того, пише Shot, усередині приміщень, що горять, вірогідно розміщені газові балони.

Жителька Нижнього Новгорода розповіла журналістам місцевого видання "В городе N" про звуки, схожі на вибухи, яких вона нарахувала 7 потужних та близько 40 слабших.

Також в мережі розповідають, що вогонь швидко поширювався, і пожежники прибули на місце не відразу після інциденту.

Між тим місцеві МНСники заявляють, що на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу на палаючий виробничий майданчик з утилізації відходів на Московському шосе у районі Канавінського обласного центру спостерігалося відкрите горіння ємностей.

"Пожежно-рятувальні підрозділи залучаються за рангом пожежі №2. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.