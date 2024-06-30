RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Нижнем Новгороде произошел мощный пожар на складе, сообщают о взрывах

Фото: пожар в Нижнем Новгороде (t.me/mchs52)
Автор: Владимир Костырин

В городе Нижний Новгород (РФ) этой ночью, 30 июня, произошел сильный пожар на территории площадки по утилизации отходов. Местные жители сообщают о нескольких взрывах на этом объекте, расположенном на Московском шоссе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУ МЧС России по Нижегородской области и РосСМИ.

Площадь пожара на складе составила около тысячи квадратных метров.

Над горящим объектом поднялся высокий столб дыма, который можно наблюдать за многие километры.

В местных пабликах сообщали, что горят цистерны с лакокрасочными материалами. Кроме того, пишет Shot, внутри горящих помещений вероятно размещены газовые баллоны.

Жительница Нижнего Новгорода рассказала журналистам местного издания "В городе N" о звуках, похожих на взрывы, которых она насчитала 7 мощных и около 40 более слабых.

Также в сети рассказывают, что огонь быстро распространялся, и пожарные прибыли на место не сразу после инцидента.

Между тем, местные МЧСники заявляют, что на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на горящую производственную площадку по утилизации отходов на Московском шоссе в районе Канавинского областного центра наблюдалось открытое горение емкостей.

"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, почти ровно год назад, 29 июня 2023 года, в Нижнем Новгороде также был масштабный пожар. Он произошел на территории завода лакокрасочных материалов "Бальзам". Как и сейчас, тогда также в сети писали, что перед пожаром якобы слышали звук взрыва.

Ранее сообщалось, что недавно в Московской области в городе Фрязино произошел сильный пожар в Научно-исследовательском институте "Платан". В горящем здании были заблокированы люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПожарНижний Новгород