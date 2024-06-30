В Нижнем Новгороде произошел мощный пожар на складе, сообщают о взрывах

Площадь пожара на складе составила около тысячи квадратных метров.

Над горящим объектом поднялся высокий столб дыма, который можно наблюдать за многие километры.

В местных пабликах сообщали, что горят цистерны с лакокрасочными материалами. Кроме того, пишет Shot, внутри горящих помещений вероятно размещены газовые баллоны.

Жительница Нижнего Новгорода рассказала журналистам местного издания "В городе N" о звуках, похожих на взрывы, которых она насчитала 7 мощных и около 40 более слабых.

Также в сети рассказывают, что огонь быстро распространялся, и пожарные прибыли на место не сразу после инцидента.

Между тем, местные МЧСники заявляют, что на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на горящую производственную площадку по утилизации отходов на Московском шоссе в районе Канавинского областного центра наблюдалось открытое горение емкостей.

"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.