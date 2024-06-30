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У Нижньому Новгороді сталася потужна пожежа на складі, повідомляють про вибухи

Нижній Новгород, РФ, Неділя 30 червня 2024 05:34
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У Нижньому Новгороді сталася потужна пожежа на складі, повідомляють про вибухи Фото: пожежа у Нижньому Новгороді (t.me/mchs52)
Автор: Володимир Костирін

У місті Нижній Новгород (РФ) цієї ночі, 30 червня, сталася сильна пожежа на території майданчика з утилізації відходів. Місцеві жителі повідомляють про кілька вибухів на цьому об'єкті, розташованому на Московському шосе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУ МНС Росії по Нижегородській області, та росЗМІ.

Зазначається, що площа пожежі на складі склала близько тисячі квадратних метрів.

Над палаючим об'єктом піднявся високий стовп диму, який можна спостерігати за багато кілометрів.

В місцевих пабліках повідомляли, що палають цистерни з лакофарбовими матеріалами. Крім того, пише Shot, усередині приміщень, що горять, вірогідно розміщені газові балони.

Жителька Нижнього Новгорода розповіла журналістам місцевого видання "В городе N" про звуки, схожі на вибухи, яких вона нарахувала 7 потужних та близько 40 слабших.

Також в мережі розповідають, що вогонь швидко поширювався, і пожежники прибули на місце не відразу після інциденту.

Між тим місцеві МНСники заявляють, що на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу на палаючий виробничий майданчик з утилізації відходів на Московському шосе у районі Канавінського обласного центру спостерігалося відкрите горіння ємностей.

"Пожежно-рятувальні підрозділи залучаються за рангом пожежі №2. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, майже рівно рік тому, 29 червня 2023-го, у Нижньому Новгороді також була масштабна пожежа. Вона сталася на території заводу лакофарбових матеріалів "Бальзам". Як і зараз, тоді також в мережі писали, що перед пожежею нібито чули звук вибуху.

Також раніше повідомлялося, що нещодавно у Московській області у місті Фрязіно сталася сильна пожежа в Науково-дослідному інституті "Платан". У палаючій будівлі були заблоковані люди.

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Пожежа Нижний Новгород
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