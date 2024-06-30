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В Нижнем Новгороде произошел мощный пожар на складе, сообщают о взрывах

Нижний Новгород, РФ, Воскресенье 30 июня 2024 05:34
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В Нижнем Новгороде произошел мощный пожар на складе, сообщают о взрывах Фото: пожар в Нижнем Новгороде (t.me/mchs52)
Автор: Владимир Костырин

В городе Нижний Новгород (РФ) этой ночью, 30 июня, произошел сильный пожар на территории площадки по утилизации отходов. Местные жители сообщают о нескольких взрывах на этом объекте, расположенном на Московском шоссе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУ МЧС России по Нижегородской области и РосСМИ.

Площадь пожара на складе составила около тысячи квадратных метров.

Над горящим объектом поднялся высокий столб дыма, который можно наблюдать за многие километры.

В местных пабликах сообщали, что горят цистерны с лакокрасочными материалами. Кроме того, пишет Shot, внутри горящих помещений вероятно размещены газовые баллоны.

Жительница Нижнего Новгорода рассказала журналистам местного издания "В городе N" о звуках, похожих на взрывы, которых она насчитала 7 мощных и около 40 более слабых.

Также в сети рассказывают, что огонь быстро распространялся, и пожарные прибыли на место не сразу после инцидента.

Между тем, местные МЧСники заявляют, что на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на горящую производственную площадку по утилизации отходов на Московском шоссе в районе Канавинского областного центра наблюдалось открытое горение емкостей.

"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, почти ровно год назад, 29 июня 2023 года, в Нижнем Новгороде также был масштабный пожар. Он произошел на территории завода лакокрасочных материалов "Бальзам". Как и сейчас, тогда также в сети писали, что перед пожаром якобы слышали звук взрыва.

Ранее сообщалось, что недавно в Московской области в городе Фрязино произошел сильный пожар в Научно-исследовательском институте "Платан". В горящем здании были заблокированы люди.

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