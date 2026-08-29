В Нижний Новгород к приезду Путина завезли бензин: россияне часами стоят в очередях

В Нижний Новгород перед приездом главы Кремля Владимира Путина на большинстве АЗС появился бензин, который является дефицитным из-за всем известного топливного кризиса в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные роспаблики в Telegram.

"Сегодня, в день визита президента РФ Владимира Путина, бензин есть на большинстве городских автозаправок. Напомним, глава государства должен принять участие в форуме "Сильные идеи для нового времени", - написало издание Нижнего Новгорода.

Отмечается, что на ряде заправочных станций сформировались очереди. Речь идет, в частности, о "Лукойле" и "Газпромнефти" - последняя расположена вблизи дорогого ЖК "Цветы", там в продаже были все виды топлива.

"На нескольких АЗС ассортимент все же ограничен. "Лукойл" на проспекте Гагарина, 232А предлагает только АИ-92 и дизель, "Газпромнефть" на улице Ярошенко, 1А - АИ-92, АИ-95 и дизель", - сообщили в паблике.

При этом есть и станции где продается только дизель - по 77,50 рубля за литр.

Однако в городе были и заправки, которые не восстановили работу. К примеру, "Лукойл" на улице Салганской, уточняет одно из СМИ Нижнего Новгорода.