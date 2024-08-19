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У Нижегородській області РФ мобілізованих росіян тортурами "заохочують" до участі у війні, - Astra

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Нижегородській області РФ поранених мобілізованих росіян приковують наручниками до батареї та б'ють у зруйнованій будівлі на території штабу, потім їх відправляють назад на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал Astra, у розпорядженні якого є заява постраждалих окупантів у правоохоронні органи.

Один із військових, які служили у частині 36994 у нижегородському Муліно, розповів виданню, що військових, які "провинилися", в основному мобілізованих, незаконно утримують і піддають насильству в зруйнованій будівлі на території штабу 47 дивізії, створеного в 2022 році 272 мотострілецького полку.

Завідує нелегальною в'язницею командир частини капітан Богдан Романов.

Згідно з текстом заяви, у колишній збройовій кімнаті чоловіків під наглядом військової поліції тримають цілодобово без води, їжі та туалету "як худобу", не надаючи медичної допомоги.

Зокрема, у цьому приміщенні кілька діб тримали російського мобілізованого, котрий втратив на війні частину ноги.

Канал пише, що знає прізвища чотирьох постраждалих.

Начальник медчастини обізнаний про те, що відбувається в "катівні", але нікуди про це не повідомляє. Слідчий комітет і прокуратура у відповідь на заяви постраждалих кажуть, що у частині нікого насильно не утримують. Все це, за словами джерела каналу, покриває місцевий прокурор Мулінського гарнізону Карданов.

Раніше агентство Bloomberg писало, що нестача солдатів для війни проти України, що посилюється, спонукає Росію підвищити бонуси за набір, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації. Однак наразі мало ознак того, що це працює.

Відомо, що Курську область наразі захищають мобілізовані, яким раніше Кремль обіцяв, що участі у війні вони брати не будуть.

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Війна Росії проти України