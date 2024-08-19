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В Нижегородской области РФ мобилизованных россиян пытками "поощряют" к участию в войне, - Astra

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Нижегородской области РФ раненых мобилизованных россиян приковывают наручниками к батарее и бьют в разрушенном здании на территории штаба, затем отправляются обратно на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал Astra, в распоряжении которого есть заявление пострадавших оккупантов в правоохранительные органы.

Один из военных, служивших в части 36994 в нижегородском Мулино, рассказал изданию, что "провинившихся" военных, в основном мобилизованных, незаконно удерживают и подвергают насилию в разрушенном здании на территории штаба 47 дивизии, созданного в 2022 году 272 мотострелкового полка

Заведует нелегальной тюрьмой командир части капитан Богдан Романов.

Согласно тексту заявления, в бывшей оружейной комнате мужчин под наблюдением военной полиции держат круглосуточно без воды, еды и туалета "как скот", не оказывая медицинской помощи.

В частности, в этом помещении несколько суток держали российского мобилизованного, потерявшего на войне часть ноги.

Канал пишет, что знает фамилию четырех пострадавших.

Начальник медчасти осведомлен о том, что происходит в "пыточной", но никуда об этом не сообщает. Следственный комитет и прокуратура в ответ на заявления пострадавших говорят, что в части никого насильно не удерживают. Все это, по словам источника канала, покрывает местный прокурор Мулинского гарнизона Карданов.

Ранее агентство Bloomberg писало, что усиливающаяся нехватка солдат для войны против Украины побуждает Россию повысить бонусы за набор во избежание повторения непопулярной мобилизации. Однако пока мало признаков того, что это работает.

Известно, что Курскую область защищают мобилизованные, которым ранее Кремль обещал, что участия в войне они принимать не будут.

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Война России против Украины