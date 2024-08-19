У Нижегородській області РФ мобілізованих росіян тортурами "заохочують" до участі у війні, - Astra

У Нижегородській області РФ поранених мобілізованих росіян приковують наручниками до батареї та б'ють у зруйнованій будівлі на території штабу, потім їх відправляють назад на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал Astra , у розпорядженні якого є заява постраждалих окупантів у правоохоронні органи.

Один із військових, які служили у частині 36994 у нижегородському Муліно, розповів виданню, що військових, які "провинилися", в основному мобілізованих, незаконно утримують і піддають насильству в зруйнованій будівлі на території штабу 47 дивізії, створеного в 2022 році 272 мотострілецького полку.

Завідує нелегальною в'язницею командир частини капітан Богдан Романов.

Згідно з текстом заяви, у колишній збройовій кімнаті чоловіків під наглядом військової поліції тримають цілодобово без води, їжі та туалету "як худобу", не надаючи медичної допомоги.

Зокрема, у цьому приміщенні кілька діб тримали російського мобілізованого, котрий втратив на війні частину ноги.

Канал пише, що знає прізвища чотирьох постраждалих.

Начальник медчастини обізнаний про те, що відбувається в "катівні", але нікуди про це не повідомляє. Слідчий комітет і прокуратура у відповідь на заяви постраждалих кажуть, що у частині нікого насильно не утримують. Все це, за словами джерела каналу, покриває місцевий прокурор Мулінського гарнізону Карданов.