В Нижегородской области РФ мобилизованных россиян пытками "поощряют" к участию в войне, - Astra

В Нижегородской области РФ раненых мобилизованных россиян приковывают наручниками к батарее и бьют в разрушенном здании на территории штаба, затем отправляются обратно на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал Astra , в распоряжении которого есть заявление пострадавших оккупантов в правоохранительные органы.

Один из военных, служивших в части 36994 в нижегородском Мулино, рассказал изданию, что "провинившихся" военных, в основном мобилизованных, незаконно удерживают и подвергают насилию в разрушенном здании на территории штаба 47 дивизии, созданного в 2022 году 272 мотострелкового полка

Заведует нелегальной тюрьмой командир части капитан Богдан Романов.

Согласно тексту заявления, в бывшей оружейной комнате мужчин под наблюдением военной полиции держат круглосуточно без воды, еды и туалета "как скот", не оказывая медицинской помощи.

В частности, в этом помещении несколько суток держали российского мобилизованного, потерявшего на войне часть ноги.

Канал пишет, что знает фамилию четырех пострадавших.

Начальник медчасти осведомлен о том, что происходит в "пыточной", но никуда об этом не сообщает. Следственный комитет и прокуратура в ответ на заявления пострадавших говорят, что в части никого насильно не удерживают. Все это, по словам источника канала, покрывает местный прокурор Мулинского гарнизона Карданов.