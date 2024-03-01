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У Нижньогородській області РФ було чути гучні вибухи

П'ятниця 01 березня 2024 03:48
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У Нижньогородській області РФ було чути гучні вибухи Фото: у Нижньогородській області РФ було чути гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії сьогодні вночі, 1 березня, було чути гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.

Про причини та наслідки вибухів не повідомляється. Зазначимо, що у місті розташований Завод імені Я. М. Свердлова – містоутворююче підприємство, що входить у військово-промисловий комплекс РФ.

Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, зарядів для гірничорудної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт. Він також виробляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО та ін.

Удари по об'єктах у Росії

Вночі 25 лютого росіяни заявили про атаку дронів над Білгородською областю та акваторією Чорного моря.

Днем раніше в російському місті Липецьк пролунала низка вибухів, після чого на території місцевого Новолипецького металургійного комбінату спалахнула пожежа. Підприємство атакували безпілотники. Крім того, цієї ж ночі сили ППО росіян збивали дрони в Курській та Тульській областях.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужбам удалося за останні кілька місяців значно скоротити експорт російських нафтопродуктів. За його словами, нафтопереробні підприємства – це законні цілі України.

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