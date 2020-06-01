Ниже психологической отметки: что происходит с курсом доллара 1 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 26,94 гривен за доллар. Курс евро вырос на 7 копеек до 29,93 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,71 (26,79 - 29 мая), продажи - 27,02 (26,94 - 29 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,42 (29,40 - 29 мая), продажи - 29,93 (29,86 - 29 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,35 (3,33 - 29 мая), продажи 3,85 (3,83 - 29 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,85 гривен за доллар, курс в покупке до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,89 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 1 июня справочный курс на уровне 26,82 грн/доллар, снизив его по сравнению с 29 мая (26,87 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,75 - 27,00 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что не видит причин для укрепления курса гривны к доллару.

Как сообщало РБК-Украина, май стал вторым месяцем после апреля, когда НБУ выкупал в резервы валюту, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте.