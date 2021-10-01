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Ниже климатической нормы: синоптики подвели итоги холодного сентября в Киеве

Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила 13,6 градусов тепла. Это ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории.

По данным климатологов, самым теплым днем было 13 сентября, когда максимальная температура достигла 27,0 градусов, а самым холодным - 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до 3,9 градусов.

На проспекте Науки выпало 23 мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.

"Несмотря на то, что сентябрь осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве только 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15,0 градусов", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 22,3 градусов тепла. Это на 1,9 градусов превысило климатическую норму и обеспечило вторую позицию среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

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