Нижче кліматичної норми: синоптики підбили підсумки холодного вересня в Києві

Середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила 13,6 градусів тепла. Це нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії.

За даними кліматологів, найтеплішим днем було 13 вересня, коли максимальна температура досягла 27,0 градусів, а найхолоднішим - 30 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 3,9 градусів.

На проспекті Науки випало 23 мм опадів, що становить лише 40% кліматичної норми.

"Незважаючи на те, що вересень осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче 15,0 градусів", - йдеться в повідомленні.