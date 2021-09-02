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Лето 2021 года заняло второе место среди самых жарких в Киеве за историю наблюдений

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Украина, Четверг 02 сентября 2021 13:04
Лето 2021 года заняло второе место среди самых жарких в Киеве за историю наблюдений Фото: Лето в Киеве не смогло превзойти 2010 год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 22,3 градусов тепла. Это на 1,9 градусов превысило климатическую норму и обеспечило вторую позицию среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Как отмечается в сообщении, лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине.

В 2021 году наибольшее положительное отклонение от климатической нормы их трех месяцев лета біыло в июле, который поделил вторую позицию среди самых жарких за последние 140 лет.

Холоднее всего было в начале календарного лета 1 июня, когда температура под утро опустилась до 7,4 градусов тепла, а самым жарким оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до 35,5 градусов тепла. За лето установлено 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Напомним, среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года в Киеве составила 21,1 градусов тепла. Это на 0,7 градусов выше климатической нормы.

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