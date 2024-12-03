Не нижче 42 гривень: аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року

В останній тиждень листопада Національний банк України дозволив гривні послабшати до нового рекордного рівня 41,60 грн/долар. До кінця року долар буде дорожчати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на тижневий огляд фінансових ринків інвесткомпанії ICU .

Як зазначили аналітики, загальний дефіцит валюти на ринку минулого тижня зріс за рахунок збільшення попиту на валюту на міжбанківському ринку.

За підсумками тижня офіційний курс долара зріс на 0,6% до 41,58 грн/долар. Готівкова вартість долара в системно важливих банках за підсумками тижня зросла також на 0,6% -41,4-41,8 грн/долара.

"Ключовим драйвером ослаблення курсу гривні минулого тижня став міжбанківський ринок, який минулої середи та п’ятниці сформував значний дефіцит валюти, особливо напередодні та одразу після Дня подяки - вихідного в США", - йдеться в огляді.

НБУ збільшив інтервенції у п’ятницю, але не став повертати курс у звичні осінні рамки, нижче 41,5 грн/долар, повідомили в ICU.

"Навряд чи темпи минулотижневого ослаблення курсу гривні збережуться, проте ми вважаємо ймовірною поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/долар до кінця грудня", - прогнозують аналітики.