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Не нижче 42 гривень: аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року

Україна, Вівторок 03 грудня 2024 09:31
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Не нижче 42 гривень: аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року Фото: Курс долара зросте до 42 гривень до кінця 2024 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В останній тиждень листопада Національний банк України дозволив гривні послабшати до нового рекордного рівня 41,60 грн/долар. До кінця року долар буде дорожчати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на тижневий огляд фінансових ринків інвесткомпанії ICU.

Як зазначили аналітики, загальний дефіцит валюти на ринку минулого тижня зріс за рахунок збільшення попиту на валюту на міжбанківському ринку.

За підсумками тижня офіційний курс долара зріс на 0,6% до 41,58 грн/долар. Готівкова вартість долара в системно важливих банках за підсумками тижня зросла також на 0,6% -41,4-41,8 грн/долара.

"Ключовим драйвером ослаблення курсу гривні минулого тижня став міжбанківський ринок, який минулої середи та п’ятниці сформував значний дефіцит валюти, особливо напередодні та одразу після Дня подяки - вихідного в США", - йдеться в огляді.

НБУ збільшив інтервенції у п’ятницю, але не став повертати курс у звичні осінні рамки, нижче 41,5 грн/долар, повідомили в ICU.

Не нижче 42 гривень: аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року

"Навряд чи темпи минулотижневого ослаблення курсу гривні збережуться, проте ми вважаємо ймовірною поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/долар до кінця грудня", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, курс долара продовжив зростати і на початку грудня та оновив історичний максимум на 3 грудня - 41,64 грн/долар.

У державному бюджеті на 2024 рік закладений курс 42,1 грн/долар, однак він не є ані прогнозом, ані орієнтиром для НБУ, який є єдиною установою, яка відповідає за валютно-курсову політику в Україні.

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