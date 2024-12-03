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Не ниже 42 гривен: аналитики дали прогноз курса доллара на конец года

Украина, Вторник 03 декабря 2024 09:31
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Не ниже 42 гривен: аналитики дали прогноз курса доллара на конец года Фото: Курс доллара вырастет до 42 гривен до конца 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В последнюю неделю ноября Национальный банк Украины позволил гривне ослабеть до нового рекордного уровня 41,60 грн/доллар. До конца года доллар будет дорожать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор финансовых рынков инвесткомпании ICU.

Как отметили аналитики, общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе вырос за счет увеличения спроса на валюту на межбанковском рынке.

По итогам недели официальный курс доллара вырос на 0,6% до 41,58 грн/доллар. Наличная стоимость доллара в системно важных банках по итогам недели выросла также на 0,6%-41,4-41,8 грн/доллара.

"Ключевым драйвером ослабления курса гривны на прошлой неделе стал межбанковский рынок, который в прошлую среду и пятницу сформировал значительный дефицит валюты, особенно накануне и сразу после Дня благодарения - выходного в США", - говорится в обзоре.

НБУ увеличил интервенции в пятницу, но не стал возвращать курс в привычные осенние рамки, ниже 41,5 грн/доллар, сообщили в ICU.

Не ниже 42 гривен: аналитики дали прогноз курса доллара на конец года

"Вряд ли темпы ослабления курса гривны прошлой недели сохранятся, однако мы считаем вероятной постепенную девальвацию курса, по меньшей мере, до 42 грн/доллар до конца декабря", - прогнозируют аналитики.

Напомним, курс доллара продолжил расти и в начале декабря и обновил исторический максимум на 3 декабря – 41,64 грн/доллар.

В государственном бюджете на 2024 год заложен курс 42,1 грн/доллар, однако он не является ни прогнозом, ни ориентиром для НБУ, который является единственным учреждением, отвечающим за валютно-курсовую политику в Украине.

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