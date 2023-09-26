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Ніяких графіків не плануємо. Що кажуть в "Укренерго" про ймовірність відключення світла

Україна, Вівторок 26 вересня 2023 10:34
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Ніяких графіків не плануємо. Що кажуть в "Укренерго" про ймовірність відключення світла Фото: графіки відключень світла в Україні не планують ввводити в "Укренерго" (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Гурковська

Графіки відключень світла в Україні не планує вводити наразі "Укренерго". Для цього є декілька причин.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Наразі хочу підкреслити, що ми ніяких графіків відключень не плануємо. І навіть факт їх оновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто маємо бути готові", - зазначив він.

Як зазначив Кудрицький, для цього є декілька причин.

"Ці графіки зараз оновлюються, в тому числі й обленерго. Тому що графіки відключення конкретних споживачів складаються саме на місцях, а не нами, не в "Укренерго". Але вся система якихось аварійних обмежень електропостачання буде краща відбалансована, враховуючи досвід минулого року", - запевнив він.

Крім того, Кудрицький каже, що в порівнянні з осінню минулого року зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури - лікарень, котелень, шкіл, дитсадків, насосних станцій - обладнані автономними джерелами живлення, ніж торік.

"Тому у нас в принципі стійкість цієї критичної інфраструктури на місцях зараз набагато вища. Торік навіть великим лікарням не вистачало генераторних потужностей. Ви пам'ятаєте, скільки генераторів потім навезли в Україну під час минулої ракетної і дронової кампанії. Зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури, на щастя, мають ці автономні джерела живлення", - додав голова правління.

Він також зазначив, що облаштування об'єктів критичної інфраструктури генераторами не тільки посилює стійкість інфраструктури, а ще й дає необхідну гнучкість, "якщо раптом треба буде якісь графіки застосовувати".

Ситуація зі світлом в Україні взимку

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що Росія продовжить обстріл об'єктів критичної інфраструктури України взимку. Водночас учора Кудрицький під час телемарафону запевнив, що зиму точно вдасться пройти, щоправда, "можуть бути складнощі, пов'язані з обстрілами, але енергосистема не розвалиться і працюватиме". Детальніше про те, чи варто очікувати масованих обстрілів енергетики восени - у матеріалі.

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