Росія веде розвідку української енергетики та ППО. Чи будуть масовані обстріли восени

Представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький для РБК-Україна – про те, скільки в Росії залишається ракет, наскільки їй вдається поповнювати запаси, чи справді противник почав самостійно виробляти "шахеди" і чи очікувати масованих обстрілів енергетики восени.

Про запаси та виробництво росіянами ракет

Головне управління розвідки Міністерства оборони дуже ретельно відслідковує все, що пов'язано із запасами ракет у ворога та їхнім виробництвом. Нам важливо розуміти, який потенціал мають збройні сили Російської федерації для нанесення ударів як зараз, так і на перспективу.

Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети "Іскандер", то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси "Калібрів" – це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, за нашими підрахунками, складає близько 100 ракет.

На сьогодні росіяни менше використовують Х-101, порівнюючи з осінню минулого року. Цьому є дві причини. По-перше, вони змушені зважати на критичну межу запасів цих ракет, тобто економити їх запаси. Адже, згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих.

Другий фактор – Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть "Калібрами", які ми успішно збиваємо.

Що стосується "Кинжалів", їхні запаси зараз складають приблизно 75 одиниць. Росіяни дуже дорожать цими ракетами не лише через відносно невелику кількість, а й тому, що, за нашими розрахунками, противник може виготовляти не більше 6 одиниць в місяць – принаймні так передбачено їхнім планом.

Крім шести "Кинжалів", росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих "Іскандер-К", 20 "Калібрів", близько 40 "Х-101". Крім того, вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс – Х-32. За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 одиниць таких модернізованих ракет щомісяця.

Через обмеженість запасів та виробництва певних видів ракет ми й бачимо, наскільки змінюється тактика ворожих ударів. По-перше, йдеться про чередування різного класу ракет. По-друге, росіяни тепер більш ретельно вибирають цілі та значну увагу приділяють визначенню маршрутів прольоту крилатих ракет та БПЛА з метою подолання нашої системи ППО. По-третє, вони почали швидше ухвалювати рішення про нанесення ударів. Наприклад, коли вони отримують інформацію про необхідність термінового ураження цілі, тоді застосовуються більш точні швидкісні ракети, які нашим підрозділам Протиповітряної оборони важче збити, як це, наприклад, було нещодавно в Чернігові, де вдарили крилатою ракетою "Іскандер-К".

Ракетні бригади "Іскандерів" розташовані вздовж усього кордону – в Ростовській, Курській, Бєлгородській областях, а також на наших окупованих територіях, зокрема в Криму. Відповідно, під загрозою знаходяться ті наші області та райони, які ближче до лінії фронту та українсько-російського кордону, адже час підльоту цих ракет до цілі становить лічені хвилини. Швидко відреагувати на їхнє застосування вкрай складно.

Ворог вчиться, починає застосовувати нові підходи і тактичні прийоми. І найімовірніше, зараз росіяни змінюють методику вибору цілей на нашій території.

Росіяни почали виготовляти "шахеди"

Російська федерація почала працювати над тим, щоб налагодити потужне виробництво безпілотних літальних апаратів на своїй території. Попередні дані воєнної розвідки свідчать про те, що противник запланував у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць так званих "Герань-2", тобто "шахедів". Росіяни можуть застосовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва. Разом з тим, в дійсності вони на сьогодні не здатні виготовляти таку кількість БПЛА.

Після останніх атак "шахедів" ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається вже на території Росії. Про це зокрема свідчить збільшення кількості російських деталей в дронах. І крім того, ми маємо плани агресора, якими передбачено нарощення виробництва "шахедів" на території РФ. Водночас на одній із російських виставок ВПК було заявлено, що Москва хоче освоїти приблизно 60 БПЛА різних модифікацій до 2030 року.

Ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, де саме виготовляються БПЛА (адже в виробництві дронів та деталей до них бере участь не одне підприємство) і яка фактична потужність виробництва.

Успішність їхніх планів буде залежати від того, наскільки потужно ми будемо працювати в тандемі з нашими партнерами щодо санкцій. Ми ділимось з ними інформацією, щоби визначити і закрити шляхи постачання компонентів, обладнання, верстатів, програмного забезпечення на територію Росії, які використовуються саме для виробництва БПЛА. Крім того, ці плани будуть залежати від успішної кінетичної дії на ті об'єкти, які беруть участь у виробництві цих дронів у РФ.

Якою може бути тактика обстрілів енергетики ворогом восени-взимку

Ворог зараз вивчає наші енергетичні об'єкти, шукає їхні вразливі місця та розташування наших систем ППО. Росіяни будуть все це аналізувати, щоби вибрати оптимальні маршрути для пусків.

Тому тактика та підхід ударів буде залежати від того, наскільки методично правильно противник визначить критичні для нас об'єкти. Це може бути масований удар різними видами озброєння – як безпілотниками, так і ракетами. Це може бути один або ж два-три удари, спрямованих на один об'єкт, щоб його остаточно знищити.

Проте таких масованих ударів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно – найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не добитись своєї цілі, а натомість лише виснажать свої запаси, як торік.

Ми, зі свого боку, будемо робити все, щоб захистити наші об'єкти, своєчасно виявити підготовку до ударів і, відповідно, дати рекомендації нашим енергетикам, щоб не допустити серйозних руйнувань.