Ницца попала в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включило французскую Ниццу в список объектов Всемирного наследия. Данное событие стало историческим для страны.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на мэра Ниццы Кристиана Эстрози в Twitter.
"Ницца, наш город, который мы так любим, внесен в список Всемирного наследия", - написал он.
По его словам, это событие является историческим и уникальным по своему масштабу и резонансу.
Напомним, недавно ЮНЕСКО исключило портовый город Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия.
Решение было принято в связи с необратимой утратой атрибутов, передающих выдающуюся универсальную ценность объекта.