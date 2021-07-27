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Ницца попала в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Автор: Мария Кучерявец

ЮНЕСКО включило французскую Ниццу в список объектов Всемирного наследия. Данное событие стало историческим для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на мэра Ниццы Кристиана Эстрози в Twitter.

"Ницца, наш город, который мы так любим, внесен в список Всемирного наследия", - написал он.

По его словам, это событие является историческим и уникальным по своему масштабу и резонансу.

Напомним, недавно ЮНЕСКО исключило портовый город Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия.

Решение было принято в связи с необратимой утратой атрибутов, передающих выдающуюся универсальную ценность объекта.

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ЮНЕСКО