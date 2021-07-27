Ніцца потрапила до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включило французьку Ніццу до списку об'єктів Всесвітньої спадщини. Дана подія стала історичною для країни.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на мера Ніцци Крістіана Естрозі в Twitter.
"Ніцца, наше місто, яке ми так любимо, внесено до списку Всесвітньої спадщини", - написав він.
За його словами, ця подія є історичною та унікальною за своїм масштабом і резонансом.
Нагадаємо, нещодавно ЮНЕСКО виключило портове місто Ліверпуль зі списку об'єктів Всесвітньої спадщини.
Рішення було прийнято у зв’язку з незворотною втратою атрибутів, що передають видатну універсальну цінність об'єкта.