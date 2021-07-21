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ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия

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Ливерпуль, Среда 21 июля 2021 14:59
ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия Фото: ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

ЮНЕСКО исключило портовый город Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия. Соответствующее решение было принято на 44-й сессии Комитета в китайском Фучжоу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ЮНЕСКО.

"Комитет всемирного наследия на своей 44-й сессии в Фучжоу в режиме онлайн принял решение исключить объект "Ливерпуль - морской торговый город"(Великобритания) из списка Всемирного наследия",- говорится в сообщении.

Указано, что решение было принято в связи с "необратимой потерей атрибутов, которые передают выдающуюся универсальную ценность объекта".

Известно, что Ливерпуль был внесен в список Всемирного наследия в 2004 году.

В 2012-м город оказался под угрозой потери статуса объекта Всемирного наследия.

Указано, что исключение из списка Всемирного наследия является потерей для международного сообщества и для разделяемых на международном уровне ценностей.

Так, после долины Эльбы в Дрездене и заповедника антилоп-ориксов в Омане Ливерпуль стал третьим объектом, который потерял статус всемирного наследия.

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