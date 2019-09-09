ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Nissan і Sony зупинили свої заводи через тайфун в Японії

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 15:40
Nissan і Sony зупинили свої заводи через тайфун в Японії
Фото: наслідки тайфуну в Японії (kyodonews)

Тайфун в Японії позначився на роботі найбільших компаній

Через тайфун "Факсай" в Японії компанії Nissan і Sony тимчасово призупинили роботу своїх заводів. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що через тайфун у Японії спостерігаються тривалі перебої з електропостачанням. Зокрема, через наслідки стихійного лиха заводи Nissan в Оппаме і Йокогамі затоплені і знеструмлені.

В Sony повідомили, що призупинили роботу заводу з виробництва PlayStation 4 в результаті знеструмлення. Крім того, енергокомпанія Cosmo Energy Holdings Co. припинила роботу двох установок для переробки нафти, а мобільний оператор NTT Docomo Inc. повідомив про збої зв'язку в регіоні Канто.

Нагадаємо, в Японії у зв'язку з наближенням тайфуну "Факсай" скасували сотні авіарейсів. Також повідомлялося, що тайфун, як очікується, підійде дуже близько до регіону Канто, включаючи Токіо, і до префектурі Сідзуока до полудня понеділка.

До цього, в Таїланді в результаті шторму загинули 14 осіб, ще 2 людини вважаються зниклими безвісти. Крім того, у п'яти провінціях - Хон Каєн, Ясотхорн, Рой Ет, Пхетчабун і Пхітсанулок - була проведена евакуація місцевого населення.

В Японії в ДТП потягу з вантажівкою постраждали 35 осіб
Новини України Японіятайфунстихийное бедствие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся