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Nissan отказался возобновлять выпуск автомобилей на заводе в России

Новина українською →
Россия, Понедельник 12 сентября 2022 12:45
Nissan отказался возобновлять выпуск автомобилей на заводе в России Фото: завод Nissan в Санкт-Петербурге не будет работать до конца 2022 года (nissan-global.com)
Автор: Александр Белоус

Японский автопроизводитель Nissan продлил приостановку работы сборочного завода в Санкт-Петербурге на три месяца до конца декабря. Завод простаивает после начала вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Производство в Санкт-Петербурге приостановлено до конца декабря, и сотрудники были проинформированы. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем необходимые меры", - сказал представитель Nissan.

Завод, который простаивает с марта после вторжения России в Украину, первоначально должен был возобновить работу в конце сентября.

Приостановка работы завода Nissan была продлена из-за продолжающихся трудностей с получением запчастей из Европы и Японии, сообщила ежедневная газета Nikkei.

Ранее российские власти заявляли о намерении конфисковать завод Nissan в Санкт-Петербурге.

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