Nissan отказался возобновлять выпуск автомобилей на заводе в России

Японский автопроизводитель Nissan продлил приостановку работы сборочного завода в Санкт-Петербурге на три месяца до конца декабря. Завод простаивает после начала вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Производство в Санкт-Петербурге приостановлено до конца декабря, и сотрудники были проинформированы. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем необходимые меры", - сказал представитель Nissan.

Завод, который простаивает с марта после вторжения России в Украину, первоначально должен был возобновить работу в конце сентября.

Приостановка работы завода Nissan была продлена из-за продолжающихся трудностей с получением запчастей из Европы и Японии, сообщила ежедневная газета Nikkei.