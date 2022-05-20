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В России готовятся национализировать завод Nissan

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Москва, Пятница 20 мая 2022 00:47
В России готовятся национализировать завод Nissan Завод Nissan (Фото: nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Российские активы японского автопроизводителя Nissan в Санкт-Петербурге могут перейти в государственную собственность уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловой Петербург.

О переговорах, в ходе которых будет обсуждаться дальнейшая судьба завода Nissan, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что по каждому автопроизводителю будет принимать отдельное решение. По его словам, в связи с длительной остановкой завода Nissan нужно прибегать к срочным методам и обсуждать национализацию, чтобы предприятие не простаивало.

Ранее мы сообщали, что российские власти предложили концерну Renault отдать "АвтоВАЗ" за 1 рубль. Французский автопроизводитель планирует передать свои 68% акций крупнейшего российского автопроизводителя автомобильному научно-исследовательскому институту.

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