Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на заводі в Росії
Японський автовиробник Nissan продовжив призупинення роботи складального заводу в Санкт-Петербурзі на три місяці до кінця грудня. Завод простоює після початку вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Виробництво в Санкт-Петербурзі призупинено до кінця грудня, і співробітники були проінформовані. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і вживемо необхідних заходів", - сказав представник Nissan.
Завод, який простоює з березня після вторгнення Росії в Україну, спочатку повинен був відновити роботу в кінці вересня.
Призупинення роботи заводу Nissan було продовжено через триваючі труднощі з отриманням запчастин з Європи і Японії, повідомила щоденна газета Nikkei.
Раніше російська влада заявляла про намір конфіскувати завод Nissan у Санкт-Петербурзі.