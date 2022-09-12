Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на заводі в Росії

Японський автовиробник Nissan продовжив призупинення роботи складального заводу в Санкт-Петербурзі на три місяці до кінця грудня. Завод простоює після початку вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Виробництво в Санкт-Петербурзі призупинено до кінця грудня, і співробітники були проінформовані. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і вживемо необхідних заходів", - сказав представник Nissan.

Завод, який простоює з березня після вторгнення Росії в Україну, спочатку повинен був відновити роботу в кінці вересня.

Призупинення роботи заводу Nissan було продовжено через триваючі труднощі з отриманням запчастин з Європи і Японії, повідомила щоденна газета Nikkei.