UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Nissan останавливает производство автомобилей в России

Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co планирует остановить производство на своем заводе в России. В качестве главной причины остановки называются логистические проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

В Nissan пока не называют конкретной даты, когда автосборочное предприятие в Санкт-Петербурге перестанет работать. Но уже точно решено, что производство автомобилей на нем скоро прекратится. Завод в Санкт-Петербурге в прошлом году выпустил 45 000 автомобилей, в большинстве своем кроссоверов X-Trail.

Японский автопроизводитель также подчеркнул, что безопасность его сотрудников является для компании главным приоритетом. Ранее Nissan прекратил экспорт в Россию.

Ранее агентство Fitch понизило суверенный рейтинг России еще на 6 ступеней до "мусорной территории" - с "В" до "С", заявив, что дефолт неизбежен, поскольку санкции и торговые ограничения подорвали ее готовность обслуживать долг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину