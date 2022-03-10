Nissan останавливает производство автомобилей в России

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co планирует остановить производство на своем заводе в России. В качестве главной причины остановки называются логистические проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

В Nissan пока не называют конкретной даты, когда автосборочное предприятие в Санкт-Петербурге перестанет работать. Но уже точно решено, что производство автомобилей на нем скоро прекратится. Завод в Санкт-Петербурге в прошлом году выпустил 45 000 автомобилей, в большинстве своем кроссоверов X-Trail.

Японский автопроизводитель также подчеркнул, что безопасность его сотрудников является для компании главным приоритетом. Ранее Nissan прекратил экспорт в Россию.