Nissan зупиняє виробництво автомобілів в Росії

Японський автовиробник Nissan Motor Co планує зупинити виробництво на своєму заводі в Росії. В якості головної причини зупинки називаються логістичні проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
У Nissan поки не називають конкретної дати, коли автоскладальне підприємство в Санкт-Петербурзі перестане працювати. Але вже точно вирішено, що виробництво автомобілів на ньому скоро припиниться. Завод в Санкт-Петербурзі минулого року випустив 45 000 автомобілів, в більшості своїй кросоверів X-Trail.
Японський автовиробник також підкреслив, що безпека його співробітників є для компанії головним пріоритетом. Раніше Nissan припинив експорт до Росії.
Раніше агентство Fitch знизило суверенний рейтинг Росії ще на 6 сходинок до "сміттєвої території" - з " В " до "с", заявивши, що дефолт неминучий, оскільки санкції та торговельні обмеження підірвали її готовність обслуговувати борг.
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