Нищівний крок проти Росії. Кулеба звернувся до голів МЗС ЄС: подробиці

Під час звернення до голів МЗС ЄС, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав якнайшвидше запровадити 10-й пакет санкцій проти Росії, а також посилити тиск на ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

“Я закликаю вас запровадити нищівні санкції проти російської індустрії ракет і безпілотників. Знищивши чи серйозно обмеживши здатність Росії виробляти нові ракети та безпілотники ми "вб’ємо" їхню можливість створювати нові засоби терору. Ми також досягнемо довгострокової стратегічної мети стримування російського ракетного терору”, - заявив Кулеба.

Міністр закликав посилити санкційний тиск проти Росії, аби зупинити воєнні злочини ворога. Водночас жодні виключення або ж послаблення санкцій є неприпустимими. Кремль намагається усіляко обійти обмеження, у зв'язку з чим Росія повинна отримати жорсткий відпір.

"Глава МЗС України нагадав про заклик України знизити граничне обмеження на ціну нафти, оскільки актуальна ціна Urals вже нижча за 40 доларів США за барель. Він також закликав відключити більше російських банків від SWIFT, насамперед Газпромбанк і Банк Санкт-Петербург, які залучені до фінансування війни", - додає пресслужба.

Кулеба наголосив на важливості заборони доступу Росії до хмарних сервісів й операцій з криптовалютою.

Міністр окремо торкнув тему запровадження санкцій проти сфери атомної енергетики й "Росатому". За його словами, першим кроком можна запровадити персональні обмеження проти співробітників й посадовців, які залучені до окупації ЗАЕС.