Сокрушительный шаг против России. Кулеба обратился к главам МИД ЕС: подробности

Во время обращения к главам МИД ЕС, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал как можно быстрее ввести 10-й пакет санкций против России, а также усилить давление на врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

“Я призываю вас ввести сокрушительные санкции против российской индустрии ракет и беспилотников. Уничтожив или серьезно ограничив способность России производить новые ракеты и беспилотники, мы "убьем" их возможность создавать новые средства террора. Мы также добьемся долгосрочной стратегической цели сдерживания российского ракетного террора”, - заявил Кулеба.

Министр призвал усилить санкционное давление против России, чтобы остановить военные преступления противника. В то же время никакие исключения или ослабление санкций недопустимы. Кремль пытается всячески обойти ограничения, в связи с чем Россия должна получить жесткий отпор.

"Глава МИД Украины напомнил о призыве Украины снизить предельное ограничение на цену нефти, поскольку актуальная цена Urals уже ниже 40 долларов США за баррель. Он также призвал отключить больше российских банков от SWIFT, прежде всего Газпромбанк и Банк Санкт-Петербург, которые привлечены к финансированию войны", - добавляет пресс-служба.

Кулеба отметил важность запрета доступа России к облачным сервисам и операциям с криптовалютой.

Министр отдельно коснулся темы введения санкций против сферы атомной энергетики и "Росатома". По его словам, первым шагом можно ввести персональные ограничения против сотрудников и должностных лиц, вовлеченных в оккупацию ЗАЭС.