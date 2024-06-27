Нынешнего давления недостаточно. Зеленский назвал необходимые шаги для остановки террора РФ

Нынешнего давления Запада на Россию недостаточно. Украине необходимо оружие, воздушный щит и дальнобойность. Нанесение ударов на большие расстояния и современная ПВО - это основа для остановки российского террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Европейского совета.

Зеленский напомнил, что в мае российский диктатор Владимир Путин попытался расширить войну, начав новое наступление на востоке Украины.

"Благодаря храбрости наших людей и решению наших партнеров мы остановили это наступление. Но это наступление доказало, что нынешнего давления на Россию за ведение войны недостаточно", - подчеркнул президент.

Первая необходимая составляющая для противостояния РФ, по его словам, - оружие.

"Артиллерия, снаряды, соблюдение обещаний важны не только для защиты жизней, но и для разрушения российской иллюзии, что они могут чего-то достичь в войне. Важно и финансирование. Как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе. Своевременное финансирование", - отметил Зеленский.

Также, как подчеркнул президент, важна логистика, "чтобы каждый объявленный пакет как можно быстрее попадал на поле боя".

"Во-вторых - воздушный щит и дальнобойность. Мы работаем над защитой от российских ракет Харькова. Это возможно благодаря уничтожению российских пусковых установок вблизи границы. Также мы должны защитить Харьков и другие города от управляемых авиабомб", - добавил глава государства.

По его словам, нанесение ударов на большие расстояния и современная ПВО - это основа для остановки российского террора.