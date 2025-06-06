Німці "рулять": названі вживані авто, які найчастіше купували українці

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, тираж Skoda Fabia перевищив 5 млн автомобілів. П'ятимільйонну позначку Fabia здолала за 26 років, саме стільки часу минуло з моменту запуску моделі у 1999 році.

На сьогоднішній день це найдоступніша модель марки, яка в загальному обсязі продажів займає третє місце після Octavia та Kamiq. За минулий рік дилери продали 117 тисяч екземплярів Fabia.

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