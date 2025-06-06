Немцы "рулят": названы подержанные авто, которые чаще всего покупали украинцы

Напомним, как ранее сообщалось, тираж Skoda Fabia превысил 5 млн автомобилей. Пятимиллионную отметку Fabia преодолела за 26 лет, именно столько времени прошло с момента запуска модели в 1999 году.

На сегодняшний день это самая доступная модель марки, которая в общем объеме продаж занимает третье место после Octavia и Kamiq. За прошлый год дилеры продали 117 тысяч экземпляров Fabia.

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