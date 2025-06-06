Немцы "рулят": названы подержанные авто, которые чаще всего покупали украинцы

Украинцы в течение мая приобрели более 22 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с маем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 14%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром ".

Средний возраст подержанных машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9,3 года. Всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тысячи импортированных легковых авто с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, как ранее сообщалось, тираж Skoda Fabia превысил 5 млн автомобилей. Пятимиллионную отметку Fabia преодолела за 26 лет, именно столько времени прошло с момента запуска модели в 1999 году.

На сегодняшний день это самая доступная модель марки, которая в общем объеме продаж занимает третье место после Octavia и Kamiq. За прошлый год дилеры продали 117 тысяч экземпляров Fabia.

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