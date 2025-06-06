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Немцы "рулят": названы подержанные авто, которые чаще всего покупали украинцы

Пятница 06 июня 2025 12:17
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Немцы "рулят": названы подержанные авто, которые чаще всего покупали украинцы Фото: названы подержанные авто, которые чаще всего покупали украинцы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинцы в течение мая приобрели более 22 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с маем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 14%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%. Далее следуют:

  • электромобили - 22%;
  • дизельные - 21%;
  • гибриды - 6%;
  • авто с ГБО - 3%.

Лидером, среди ввозимых автомобилей с пробегом в последние месяцы остается Volkswagen Golf.

Лидеры рынка подержанных авто

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  • Volkswagen Golf - 1131 ед;
  • Renault Megane - 815 ед;
  • Skoda Octavia - 748 ед;
  • Volkswagen Tiguan - 640 ед;
  • Audi Q5 - 583 ед;
  • Nissan Rogue - 562 ед;
  • Tesla Model Y - 544 ед;
  • Nissan Leaf - 515 ед;
  • Volkswagen Passat - 471 ед;
  • Tesla Model 3 - 467 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9,3 года. Всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тысячи импортированных легковых авто с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, как ранее сообщалось, тираж Skoda Fabia превысил 5 млн автомобилей. Пятимиллионную отметку Fabia преодолела за 26 лет, именно столько времени прошло с момента запуска модели в 1999 году.

На сегодняшний день это самая доступная модель марки, которая в общем объеме продаж занимает третье место после Octavia и Kamiq. За прошлый год дилеры продали 117 тысяч экземпляров Fabia.

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