С ними все хорошо: появились первые космические фотографии экипажа миссии Inspiration4

С начала миссии Inspiration4 , экипаж сделал 15 оборотов вокруг Земли. По словам главы компании SpaceX Илона Маска, с ними все хорошо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Twitter-аккаунта Inspiration4.

"Только что переговорил с Inspiration4. С ними все в порядке", - отметил Илон Маск.

Отмечается, что с начала полета, экипаж совершил 15 оборотов вокруг нашей планеты.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6 — Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021

Сейчас команда чувствует себя прекрасно и продолжает наслаждаться фантастическим видом из иллюминатора космического аппарата Dragon.