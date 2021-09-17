З ними усе добре: з'явилися перші космічні фотографії екіпажу місії Inspiration4

З початку місії Inspiration4 , екіпаж зробив 15 обертів навколо Землі. За словами голови компанії SpaceX Ілона Маска, з ними усе добре.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Inspiration4.

"Тільки що переговорив з Inspiration4. З ними все в порядку", - відзначив Ілон Маск.

Зазначається, що з початку польоту, екіпаж здійснив 15 обертів навколо нашої планети.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6 — Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021

Наразі команда почуває себе чудово й продовжує насолоджуватись фантастичним виглядом з ілюмінатора космічного апарату Dragon.