З ними усе добре: з'явилися перші космічні фотографії екіпажу місії Inspiration4
З початку місії Inspiration4, екіпаж зробив 15 обертів навколо Землі. За словами голови компанії SpaceX Ілона Маска, з ними усе добре.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Inspiration4.
"Тільки що переговорив з Inspiration4. З ними все в порядку", - відзначив Ілон Маск.
Зазначається, що з початку польоту, екіпаж здійснив 15 обертів навколо нашої планети.
The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6— Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021
Наразі команда почуває себе чудово й продовжує насолоджуватись фантастичним виглядом з ілюмінатора космічного апарату Dragon.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці місії Inspiration4.