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У німецькому Золінгені стався напад з ножем на відвідувачів фестивалю: є загиблі і поранені

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У німецькому Золінгені невідомий напав з ножем на відвідувачів фестивалю з нагоди 650-тої річниці міста. Поліція повідомляє про загиблих і поранених, не зазначаючи точної кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ан FAZ.

Поліція підняла в повітря вертольоти. Нападника наразі не затримано.

Місцева влада попросила жителів Золінгена залишити центр міста. Наразі фестиваль закінчився. У центрі міста чути сирени.

Один із співорганізаторів фестивалю сказав зі сцени, що рятувальні служби борються за життя дев'ятьох людей.

Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії пройшли масові антимігрантські акції ультраправих, які часто супроводжувались насильством. Приводом для них стало вбивство трьох дітей в англійському місті Саутпорт.

За підозрою у нападі затримано 17-річного підлітка руандійського походження. Поліція повідомила, що він народився в Кардіффі, Уельс, мав християнське віросповідання і роками жив у селі приблизно за 5 кілометрів від Саутпорта.

У мережі поширилися неправдиві чутки про те, що молодий чоловік був мусульманином та іммігрантом, що викликало гнів серед прихильників ультраправих.

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