В немецком Золингене произошло нападение с ножом на посетителей фестиваля: есть погибшие и раненые

Напомним, недавно в Великобритании прошли массовые антимигрантские акции ультраправых, часто сопровождавшиеся насилием. Поводом для них стало убийство троих детей в английском городе Саутпорт.

По подозрению в нападении задержан 17-летний подросток руандийского происхождения. Полиция сообщила, что он родился в Кардиффе, Уэльс, имел христианское вероисповедание и годами жил в деревне примерно в 5 километрах от Саутпорта.

В сети распространились лживые слухи о том, что молодой человек был мусульманином и иммигрантом, что вызвало гнев среди поклонников ультраправых.

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