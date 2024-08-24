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В немецком Золингене произошло нападение с ножом на посетителей фестиваля: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В немецком Золингене неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля, посвященного 650-летию города. Полиция сообщает о погибших и раненых, не указывая точное количество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.

Полиция подняла в воздух вертолеты. Нападавший пока не задержан.

Местные власти попросили жителей Золингена покинуть центр города. На данный момент фестиваль закончился. В центре города слышны сирены.

Один из соорганизаторов мероприятия сказал со сцены, что спасательные службы борются за жизнь девяти человек.

Напомним, недавно в Великобритании прошли массовые антимигрантские акции ультраправых, часто сопровождавшиеся насилием. Поводом для них стало убийство троих детей в английском городе Саутпорт.

По подозрению в нападении задержан 17-летний подросток руандийского происхождения. Полиция сообщила, что он родился в Кардиффе, Уэльс, имел христианское вероисповедание и годами жил в деревне примерно в 5 километрах от Саутпорта.

В сети распространились лживые слухи о том, что молодой человек был мусульманином и иммигрантом, что вызвало гнев среди поклонников ультраправых.

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