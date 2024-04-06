У німецькому порту затримали судно з ядерним паливом з Росії

Як пише видання, судно понад три тижні стоїть у міжнародному порту та не може покинути його. Це російське судно, на якому перевозяться товари, які порушують санкції ЄС.

Як повідомляється, судно перевозить березову деревину і збагачений уран для атомних електростанцій в США. Ці товари входять до санкційних списків Європейського Союзу і тому не можуть бути відправлені з Ростока.

Відомо, що судно було відправлено із Санкт-Петербурга та не мало заходити в порт Ростока. Однак поломка двигуна змусила судно зробити незаплановану ремонтну зупинку в Ростоку. Митниця виявила товари, які потрапили під санкції ЄС через напад Росії на Україну, і заборонила судну продовжувати свій шлях.

РФ продовжує обходити санкції

Нагадаємо, нещодавно Politico писало, що незважаючи на санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.

Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.

А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.

Раніше повідомлялося, що за даними Bloomberg, Росія купує в Євросоюзі збройові технології на десятки мільйонів євро, незважаючи на введені проти Кремля санкції.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що у російських "Кинджалах" виявлено щонайменше 49 типів компонентів, які Росія не виробляє, а у Х-101 - щонайменше 53 типи таких компонентів. Він закликав до розширення санкцій і забезпечення відповідальності за схеми їхнього обходу.

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