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Німецького постачальника мікрочіпів підозрюють в обході санкцій проти Росії, - Bild

Фото: Німецького постачальника мікрочіпів підозрюють в обході санкцій проти Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Компанію-постачальника мікрочіпів Smart Impex у Німеччині підозрюють в обході санкцій проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Прокуратура Кельна проводить обшуки в офісах кількох компаній у землі Північний Рейн-Вестфалія за підозрою в обході санкцій проти Росії. Прокуратура повідомила, що за участю слідчого управління митниці Ессена зранку було проведено обшуки у службових приміщеннях трьох компаній у районі Рейн-Ерфт та у житлових приміщеннях трьох підозрюваних, під час обшуків було вилучено документи та носії інформації. Згідно з повідомленням, йдеться про угоди обсягом близько 15,5 млн доларів.

Німецька служба новин Tagesschau зазначає, що компанія Smart Impex продовжувала продавати комплектуючі через Стамбул у Росію.

"Ми спостерігаємо масове зростання експорту цих компонентів з Туреччини до Росії, в основному компаніями, які ніколи не торгували такими компонентами", - каже економіст Еліна Рибакова, яка займалася докладним аналізом російського імпорту.

Нагадаємо, що мікрочипи виробництва нідерландських компаній попри санкції потрапляють до Росії через посередників.

Країни Заходу продовжують постачати в Росію мікрочіпи в обхід санкцій, введених проти країни, через вторгнення в Україну.

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