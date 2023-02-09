Німецького постачальника мікрочіпів підозрюють в обході санкцій проти Росії, - Bild

Прокуратура Кельна проводить обшуки в офісах кількох компаній у землі Північний Рейн-Вестфалія за підозрою в обході санкцій проти Росії. Прокуратура повідомила, що за участю слідчого управління митниці Ессена зранку було проведено обшуки у службових приміщеннях трьох компаній у районі Рейн-Ерфт та у житлових приміщеннях трьох підозрюваних, під час обшуків було вилучено документи та носії інформації. Згідно з повідомленням, йдеться про угоди обсягом близько 15,5 млн доларів.

Німецька служба новин Tagesschau зазначає, що компанія Smart Impex продовжувала продавати комплектуючі через Стамбул у Росію.

"Ми спостерігаємо масове зростання експорту цих компонентів з Туреччини до Росії, в основному компаніями, які ніколи не торгували такими компонентами", - каже економіст Еліна Рибакова, яка займалася докладним аналізом російського імпорту.