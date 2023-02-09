Немецкого поставщика микрочипов подозревают в обходе санкций против России, - Bild

Компанию-поставщика микрочипов Smart Impex в Германии подозревают в обходе санкций против России
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Прокуратура Кельна производит обыски в офисах нескольких компаний в земле Северный Рейн-Вестфалия по подозрению в обходе санкций против России. Прокуратура сообщила, что с участием следственного управления таможни Эссена утром были проведены обыски в служебных помещениях трех компаний в районе Рейн-Эрфт и в жилых помещениях трех подозреваемых, в ходе обысков были изъяты документы и носители информации. Согласно сообщению, речь идет о сделках в объеме около 15,5 млн долларов.
Немецкая новостная служба Tagesschau отмечает, что компания Smart Impex продолжала продавать комплектующие через Стамбул в Россию.
"Мы наблюдаем массовый рост экспорта этих компонентов из Турции в Россию, в основном компаниями, которые никогда не торговали такими компонентами", - говорит экономист Элина Рыбакова, занимавшаяся подробным анализом российского импорта.
Напомним, что микрочипы производства нидерландских компаний, несмотря на санкции, попадают в Россию через посредников.
Страны Запада продолжают поставлять в Россию микрочипы в обход санкций, введенных против страны, из-за вторжения в Украину.
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