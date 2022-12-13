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Країни Заходу продовжують постачати Росії мікрочіпи в обхід санкцій, - Reuters

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Вівторок 13 грудня 2022 23:08
Країни Заходу продовжують постачати Росії мікрочіпи в обхід санкцій, - Reuters Фото: країни Заходу продовжують постачати Росії мікрочіпи в обхід санкцій (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни Заходу продовжують постачати в Росію мікрочіпи в обхід санкцій, введених проти країни, через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З квітня по листопад США та низка європейських країн поставили Росії чіпів на 777 млн доларів. Це комплектуючі Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon. Для цього у Туреччині та Гонконгу створювалися фірми-посередники, зареєстровані у березні 2022 року.

За даними російської митниці, з березня протягом семи місяців одна з компаній експортувала до Росії комплектуючі на суму не менше 20 млн. доларів, включаючи чіпи американських виробників.

Іншу фірму, турецьку Smart Trading Ltd. заснував гендиректор російської логістичної фірми Novelco Григорій Григор'єв. Згідно з російськими митними деклараціями, компанія відвантажила продукцію американських виробників напівпровідників на мінімум 660 тисяч доларів.

Розслідувачі знайшли один із постів Григор'єва на LinkedIn про те, що Novelco відкрила філію в Стамбулі і відправляє товари до Росії з Туреччини і не дотримується торгових обмежень США та ЄС щодо Росії. Як тільки товари прибувають до Туреччини, «відвантаження обробляються для реекспорту, і вантажі можуть прямувати до Росії повітряним, морським, автомобільним та залізничним транспортом.

Обходити санкції Росії допомагають також і в Естонії. Компанія Elmec Trade, що базується в Таллінні, у період з 1 квітня до 31 жовтня відправила до Росії товарів на суму не менше 17 млн доларів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від союзників нових санкцій, які запобігають обходу обмежень, введених проти Росії.

Як повідомлялося,Єврокомісія готує директиву, яка дозволить конфіскувати активи осіб, які намагаються обійти санкції щодо Росії.

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