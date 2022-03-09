Производитель шин Continental приостанавливает производство и бизнес в РФ

Немецкий производитель шин Continental объявил о приостановке своей деятельности в России. В частности, будет приостановлены поставки шин в Россию, а также заморено собственное производство в российской Калуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Manager Magazine .

"Мы решили приостановить производство на время на фоне войны против Украины и связанных с ней текущих искажений", - заявили в штаб-квартире компании в Ганновере.

Кроме того, на данный момент прекращен весь импортно-экспортный бизнес с Российской Федерацией.