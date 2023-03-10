UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німецький виробник підшипників Schaeffler планує продати свій бізнес в РФ

Фото: Schaeffler (facebook.com/SchaefflerGroup)
Автор: Дмитро Браславський

Німецький виробник автозапчастин Schaeffler має намір продати свій бізнес у Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на річний звіт компанії.

Його продадуть через холдинг, який контролює член наглядової ради компанії, австрійський підприємець Зігфрід Вольф.

Вартість угоди може становити 10 млн євро. Йдеться про завод, на якому працюють близько 150 співробітників. У річному звіті зазначається, що договір з ним був укладений ще 29 грудня 2022 року, але угоду ще має схвалити російська влада.

Раніше повідомлялося, що гендиректор "ПромАвтоКонсалту" Роман Вовк запропонував економічному раднику президента Росії Володимира Путіна використати деталі виробництва Schaeffler у автомобілях російського автовиробника "ГАЗ", який раніше потрапив під західні санкції. Йшлося, зокрема, про використання запчастин у моделях, що застосовуються для військових перевезень.

Нагадаємо, що німецька компанія Continental, що займається виробництвом шин та автокомпонентів, хоче продати свій бізнес у РФ.

Австрійська компанія Swarovski має намір повністю припинити свою діяльність у Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСанкції проти РосіїВійна в Україні