Німецький виробник озброєнь може розпочати виробництво Panzerfaust 3 в Україні

Представник компанії DND у розмові з журналістами зазначив, що першим кроком буде з’ясувати, чи можливе спільне виробництво таких гранатометів в Україні.

"Наприклад, остаточне складання Panzerfaust 3 могли б здійснювати українські підприємства. На другому етапі також можливо ліцензійне виробництво в Україні", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що в Укроборонпромі заявляли про підписання меморандуму з компанією DND 17 лютого. За словами гендиректора АТ Германа Сметаніна, таке партнерство "важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для Перемоги України та побудови Арсеналу вільного світу".

Що відомо про Dynamit Nobel Defence

Ця німецька компанія, що базується в Бурбаху в Північному Рейні-Вестфалії (ФРГ), вважається одним із лідерів глобальної зброярської спільноти.

Вона є дочірнім підприємством ізраїльської компанії "Rafael".

Використання Panzerfaust 3 на війні в Україні

Такі гранатомети використовуються українськими військовими на театрі бойових дій у відсічі російським окупантам. Зокрема, остання версія системи, поставленої ​​зі складів Бундесверу, використовувалася проти російських бойових танків і бронетехніки з перших місяців широкомасштабної війни.

Характеристики

Panzerfaust 3-IT важить близько 15 кілограмів і здатний уражати сучасні основні бойові танки російських загарбників, навіть з реактивною бронею, на відстані близько 400 метрів.

Додамо, що в рамках військової підтримки Німеччини DND було доручено поставити в Україну ще кілька тисяч базук.

Можливість виробництва Panzerfaust 3 в Україні

Зазначається, що виробництво в Україні могло б полегшити обмежені виробничі потужності в Burbach на користь інших продуктів DND.

У компанії заявляють, що намір полягає в тому, щоб перейняти сильні сторони бойової частини Panzerfaust 3-IT у базовій версії та поєднати їх з ергономікою та операційною концепцією серії RGW. Загалом, нова боєголовка має бути коротшою та мати ергономічно оптимізований шип-екстрактор із попередньо порожнистим зарядом, що може збільшити пробиття в порівнянні з DM72A1 до 1000 мм броньової сталі, включаючи реактивний захист.