Влада німецького міста блокує збільшення виробництва зброї для України

Міська рада німецького Тройсдорфа заблокувала плани великої збройової компанії з розширення місцевого виробництва. Продукція призначалася і для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Видання пише, що мер Тройсдорфа рідко відіграє роль у міжнародній політиці, проте на початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився з приводу блокування розширення виробництва.

"Тиск великий, тому що в Європі та Німеччині існує справжня проблема з боєприпасами", - сказав Пісторіус

Протягом кількох тижнів влада Тройсдорфа перебуває у сварці зі збройовим гігантом Diehl Defence, чий місцевий завод виробляє пристрої запалювання, необхідні для великої кількості вибухових речовин, як-от ракети та ракетні заряди.

Ці деталі використовуються при виготовленні ЗРК IRIS-T, три з яких уряд Німеччини поставив в Україну.

Заводу не вдається купити землю в Тройсдорфі

Компанія Diehl Defense вважає, що майбутнє її підприємства в Тройсдорфі перебуває під серйозною загрозою після того, як місто вирішило претендувати на частину бізнес-парку, де базується дочірня компанія групи DynITEC.

Виробник зброї хотів купити землю, виставлену на продаж колишньою збройовою компанією Dynamit Nobel, щоб розширити свої виробничі потужності.

Зі свого боку, місцева влада планує відвести ділянку розміром з 50 футбольних полів під будинки та офіси.

Позиція місцевої влади

Значна частина членів міської ради, від мера-консерватора Александера Бібера до еколога "Зелених" і вкрай лівої партії Die Linke - приблизно дві третини членів ради - відмовилася пожертвувати такою великою територією в центрі міста.

Це пов'язано з тим, що, на думку місцевої влади, виробництво вибухових речовин і бойових пристроїв вимагає величезних захисних зон навколо заводу, забудова яких неможлива з міркувань безпеки.

На думку Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, голови комітету з оборони нижньої палати Бундестагу і переконаної прихильниці України, позиція мера Тройсдорфа "просто безвідповідальна".

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Минулого місяця Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.

Вчора повідомлялось, що нинішній уряд Німеччини встановив новий рекорд з експорту зброї. Це пов'язано з війною в Україні.