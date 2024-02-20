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Немецкий производитель вооружений может начать производство Panzerfaust 3 в Украине

Фото: военный ВСУ с гранатометом Panzerfaust (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Владимир Костырин

Немецкий производитель вооружений Dynamit Nobel Defense (DND), недавно подписавший соглашение с Акционерным обществом "Украинская оборонная промышленность" (Укроборонпром), изучает возможность производства гранатометов Panzerfaust 3 в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Hartpunkt.

Представитель компании DND в беседе с журналистами отметил, что первым шагом будет выяснить, возможно ли совместное производство таких гранатометов в Украине.

"Например, окончательную сборку Panzerfaust 3 могли бы осуществлять украинские предприятия. На втором этапе также возможно лицензионное производство в Украине", - говорится в публикации.

Отметим, что в Укроборонпроме заявляли о подписании меморандума с компанией DND 17 февраля. По словам гендиректора АО Германа Сметанина, такое партнерство "важно для усиления оборонных мощностей, важно для Победы Украины и построения Арсенала свободного мира".

Что известно о Dynamit Nobel Defence

Эта немецкая компания, базирующаяся в Бурбахе в Северном Рейне-Вестфалии (ФРГ), считается одним из лидеров глобального оружейного сообщества.

Она является дочерним предприятием израильской компании Rafael.

Использование Panzerfaust 3 на войне в Украине.

Такие гранатометы используются украинскими военными на театре боевых действий в отпоре российским оккупантам. В частности, последняя версия системы, поставленной из составов Бундесвера, использовалась против российских боевых танков и бронетехники с первых месяцев широкомасштабной войны.

Характеристики

Panzerfaust 3-IT весит около 15 килограммов и способен уязвлять современные основные боевые танки российских захватчиков, даже с реактивной броней, на расстоянии около 400 метров.

Добавим, что в рамках военной поддержки Германии DND было поручено поставить в Украину еще несколько тысяч базук.

Возможность производства Panzerfaust 3 в Украине.

Отмечается, что производство в Украине могло облегчить ограниченные производственные мощности в Burbach в пользу других продуктов DND.

В компании заявляют, что намерение состоит в том, чтобы перенять сильные стороны боевой части Panzerfaust 3-IT в базовой версии и совместить их с эргономикой и операционной концепцией серии RGW. В общем, новая боеголовка должна быть короче и иметь эргономично оптимизированный шип-экстрактор с предварительно полым зарядом, что может увеличить пробитие по сравнению с DM72A1 до 1000 мм броневой стали, включая реактивную защиту.

Напомним, в конце декабря 2023 года стало известно, что городской совет немецкого Тройсдорфа заблокировал планы крупной оружейной компании Diehl Defence по расширению местного производства. Продукция предназначалась и для Украины.

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