Німецький оборонний комплекс стає привабливим на фоні війни в Україні, - Bloomberg

Німецькі компанії-виробники озброєння на тлі війни в Україні стають привабливішими. У них з'являються замовлення, і вони активно наймають співробітників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У Rheinmetall очікують, що в поточному році продажі збільшаться з 7,2 млрд євро до мінімуму 10 млрд євро. За весь 2023 рік на вакансії компанії в Німеччині відгукнулися 108 тис. осіб. З початку 2024 року ця кількість перевищила 38 тис.
Компанія Hensoldt, яка виробляє датчики ППО, активно набирає нових співробітників, пише Bloomberg. 2024 року вона має намір найняти 700 нових співробітників у всіх підрозділах.
Раніше ми писали, що Німеччина заявила про "позитивні сигнали" щодо ППО для України.
Також ми повідомляли, що Німеччина закликала країни Перської затоки передати ППО Україні.
До речі, Німеччина заявила, що унеможливлює розміщення своїх військ на території України.
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