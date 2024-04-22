Німецький оборонний комплекс стає привабливим на фоні війни в Україні, - Bloomberg

У Rheinmetall очікують, що в поточному році продажі збільшаться з 7,2 млрд євро до мінімуму 10 млрд євро. За весь 2023 рік на вакансії компанії в Німеччині відгукнулися 108 тис. осіб. З початку 2024 року ця кількість перевищила 38 тис.

Компанія Hensoldt, яка виробляє датчики ППО, активно набирає нових співробітників, пише Bloomberg. 2024 року вона має намір найняти 700 нових співробітників у всіх підрозділах.